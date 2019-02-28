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Адвокат рассказал об отсутствии брачного контракта у Малашенко

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Скончавшийся медиаменеджер Игорь Малашенко не заключал брачный контракт с бывшей женой Еленой Пивоваровой, так как в СССР, когда они поженились, подобные договоры не заключались.

Как заявил «РИА Новости» адвокат Джулиан Генри Лоуэнфельд, экс-супруга, с которой Малашенко занимался разделом имущества, претендовала «на львиную долю», 80% состояния.

«Мы возражали против такой позиции, просили разделить имущество пополам, учитывая, что он и так содержал ребенка», — указал Лоуэнфельд.

Малашенко начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой Пивоваровой в 2018 году. Развод был оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на журналистке Божене Рынской, однако раздел имущества продолжался.

Медиаменеджера нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Причины смерти 64-летнего Малашенко пока не ясны. По некоторым данным, он покончил с собой, но официального подтверждения этой информации нет.

Он был одним из создателей телекомпании НТВ, работал гендиректором компании «Останкино». В 1996 году руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина, в 2018 году возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.

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