В Испании пока не получили просьбу от семьи Малашенко о передаче тела

Власти испанского автономного сообщества Андалусия пока не получили просьбу от семьи медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко о передаче его тела. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в среду, 27 февраля, в Высшем суде Андалусии.

«Ни семья, ни посольство (России в Испании. — Ред.) от имени семьи пока не просили о передаче тела. Когда просьба будет, дадут разрешение, но к настоящему моменту такой просьбы не поступало», — рассказала руководитель пресс-службы суда Инмакулада Мартинес Ортега.

26 февраля сообщалось, что испанская полиция не обнаружила криминальных признаков в смерти Малашенко, по предварительным данным, он покончил с собой.

Политолога нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Его вдова, журналистка Божена Рынска заявила о наличии подозрений, что смерть Малашенко могла наступить в результате насильственных действий.

В 2018 году он начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой. Развод был оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на Рынской, однако раздел имущества продолжался. Журналистка утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера.

Игорь Малашенко родился в 1954 году. Он был одним из создателей телекомпании НТВ, работал гендиректором компании «Останкино». В 1996 году руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина, в 2018 году возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.