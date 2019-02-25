Умер медиаменеджер и муж Божены Рынски Игорь Малашенко

Муж журналистки Божены Рынски политолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании. Об этом сообщили источники газеты «Коммерсант».

Причины смерти 64-летнего Малашенко пока не ясны. По некоторым данным, он покончил с собой, но официального подтверждения этой информации нет. Источник РБК также подтвердил сведения о суициде.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил информацию о смерти Малашенко агентству «Интерфакс».

В 2018 году Малашенко начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой Малашенко. Развод оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на Рынской, однако раздел имущества продолжался. Рынска утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера.

На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак. В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ. В 1992 году был политическим директором, затем гендиректором телекомпании «Останкино». Также является одним из основателей телекомпании НТВ.