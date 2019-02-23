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Скончался генерал-лейтенант Валерий Московченко

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Фото: nsn.fm
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На 70-м году жизни скончался директор Департамента по военному образованию и делам казачества, директор Военного института ЮРГПУ, генерал-лейтенант запаса Валерий Московченко, сообщило 22 февраля агентство НСН.

Причины смерти военного не уточняются.

Валерий Михайлович родился в 1949 году в городе Котельниково.

В 1969 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. В 1988 году был направлен в 40-ю армию (Афганистан) на должность начальника штаба тыла.

Также участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», Красной Звезды.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

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