Скончался генерал-лейтенант Валерий Московченко

На 70-м году жизни скончался директор Департамента по военному образованию и делам казачества, директор Военного института ЮРГПУ, генерал-лейтенант запаса Валерий Московченко, сообщило 22 февраля агентство НСН.

Причины смерти военного не уточняются.

Валерий Михайлович родился в 1949 году в городе Котельниково.

В 1969 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. В 1988 году был направлен в 40-ю армию (Афганистан) на должность начальника штаба тыла.

Также участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», Красной Звезды.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.