Скончался генерал-лейтенант Валерий Московченко
На 70-м году жизни скончался директор Департамента по военному образованию и делам казачества, директор Военного института ЮРГПУ, генерал-лейтенант запаса Валерий Московченко, сообщило 22 февраля агентство НСН.
Причины смерти военного не уточняются.
Валерий Михайлович родился в 1949 году в городе Котельниково.
В 1969 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. В 1988 году был направлен в 40-ю армию (Афганистан) на должность начальника штаба тыла.
Также участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.
Был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», Красной Звезды.
О дате и месте похорон будет объявлено позднее.