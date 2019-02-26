Божена Рынска рассказала о страхах Малашенко перед смертью

Журналистка Божена Рынска прокомментировала смерть своего мужа, политолога Игоря Малашенко. По ее словам, несколько месяцев назад у супруга не было мыслей о том, чтобы покончить с собой.

Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании 25 февраля. Причины смерти 64-летнего политолога и медиаменеджера пока не ясны. По некоторым данным, он покончил с собой.

Как написала Рынска на своей странице в Facebook, еще два месяца назад Малашенко говорил, что «не собирается умирать».

«Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз», — добавила журналистка. Ранее она заявляла об ухудшении состояния мужа из-за тяжелого бракоразводного процесса с бывшей женой.

В 2018 году Малашенко начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой Малашенко. Развод оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на Рынской, однако раздел имущества продолжался. Рынска утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера.

На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак. В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ. В 1992 году был политическим директором, затем гендиректором телекомпании «Останкино». Также является одним из основателей телекомпании НТВ.