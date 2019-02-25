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Приписываемый Божене Рынске Telegram-канал косвенно подтвердил кончину Малашенко

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Telegram-канал «Небожена», который приписывают супруге политолога Игоря Малашенко Божене Рынске, косвенно подтвердил его смерть.

«Девочки, до завтрашнего дня я не на связи. Сами всё понимаете...» — появилась запись в Telegram-канале вскоре после сообщения о смерти политолога. Также была опубликована фотография Малашенко с подписью: «Вечная память. До встречи на той стороне».

Ранее 25 февраля «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники, что тело одного из сооснователей НТВ было обнаружено в Испании. По информации издания, 64-летний Малашенко свел счеты с жизнью.

Журналистка Божена Рынска — супруга Игоря Малашенко. 15 февраля она сообщила о госпитализации мужа из-за его бывшей жены, которая предъявила медиаменеджеру обвинения в растрате средств.

Тогда Рынска рассказала, что лицо мужа перекосило и у него развилась светобоязнь, сообщает НСН. Малашенко госпитализировали с подозрением на инсульт, который не подтвердился.

Ранее 25 февраля журналист Тимур Валеев, который работал вместе с Игорем Малашенко во время предвыборной кампании Ксении Собчак, подтвердил его смерть и версию самоубийства.

Как отмечает RT, журналист Тимур Валеев, работавший вместе с Малашенко во время предвыборной кампании Ксении Собчак, подтвердил кончину политолога и версию суицида, сообщает RT. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также подтвердил информацию о смерти Малашенко, передает RT.

Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ. В 1992 году был политическим директором, затем гендиректором телекомпании «Останкино». Также является одним из основателей телекомпании НТВ.

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