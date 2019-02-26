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Рынска не исключила версию убийства Малашенко

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Вдова бывшего директора и одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска не исключила, что его смерть могла быть насильственной. Об этом журналистка сообщила 26 февраля агентству «Интерфакс».

«Есть подозрения, в Испании ведется расследование», — ответила Рынка на вопрос, могла ли смерть Малашенко наступить в результате насильственных действий. Кроме того, журналистка подчеркнула, что ее муж не оставил предсмертной записки.

Позже Рынска написала на своей странице в социальной сети Facebook, что собирается похоронить мужа рядом с его отцом на Троекуровском кладбище в Москве. Она также призналась, что боится возвращаться в Россию, и попросила не фотографировать ее.

Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании 25 февраля. Причины смерти 64-летнего политолога и медиаменеджера пока не ясны. По некоторым данным, он покончил с собой.

В 2018 году Малашенко начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой Малашенко. Развод оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на Рынской, однако раздел имущества продолжался. Рынска утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера.

На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак. В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

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