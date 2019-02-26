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Посольство России в Испании подтвердило смерть Малашенко

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Гражданская гвардия Испании информировала российских дипломатов о смерти политолога, одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, сообщили в диппредставительстве.

Как передает ТАСС со ссылкой на российское посольство, испанская полиция занялась расследованием обстоятельств произошедшего.

Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании 25 февраля. Причины смерти 64-летнего политолога и медиаменеджера пока не ясны. По некоторым данным, он покончил с собой.

По словам супруги политолога, журналистки Божены Рынски, его состояние ухудшилось несколько месяцев назад на фоне тяжелого бракоразводного процесса с первой женой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой Малашенко. Развод оформлен осенью 2018 года, после чего Малашенко женился во второй раз, однако раздел имущества продолжался. Рынска утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера.

На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак. В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ. В 1992 году был политическим директором, затем гендиректором телекомпании «Останкино». Также является одним из основателей телекомпании НТВ.

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