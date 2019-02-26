Рынска назвала возможное место похорон Малашенко

Вдова умершего медиаменеджера Игоря Малашенко, журналистка Божена Рынска рассказала, где хочет похоронить своего супруга.

«Я должна похоронить Игоря рядом с папой», — написала она в своем Facebook.

Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании 25 февраля. Причины смерти 64-летнего политолога и медиаменеджера пока не ясны. По некоторым данным, он покончил с собой.

В 2018 году Малашенко начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой Малашенко. Развод оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на Рынской, однако раздел имущества продолжался. Рынска утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера.

На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак. В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.