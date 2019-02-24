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Скончался украинский композитор Лев Колодуб

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Фото: commons.wikimedia.org/Perohanych
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В возрасте 88 лет умер украинский композитор Лев Колодуб. Об этом сообщили на сайте министерства культуры Украины.

«Мэтр оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку», — говорится в сообщении.

Отмечается влияние творчества поэта Тараса Шевченко на работы Колодуба. На основе стихов из сборника «Кобзарь» композитор написал симфоническую думу «Шевченко образы», а также оперу «Поэт» о жизни Кобзаря.

Лев Колодуб родился в Киеве в 1930 году. Его мать была оперной певицей, а бабушка преподавала музыку. Народный артист Украины возглавлял правление Музыкального фонда страны с 1984 по 1995 год, с 1995 по 1999 год возглавлял Киевскую организацию Союза композиторов Украины.

Композитору присудили звание народного артиста в 1993 году, в 2010-м он получил престижную Шевченковскую премию.

Работы Колодуба получили распространение среди исполнителей в Германии, США, Канаде, Аргентине, Польше, Болгарии, Румынии, Испании, Греции и других странах.

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