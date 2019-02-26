Названа предварительная причина смерти Малашенко

Предварительные результаты вскрытия показали, что смерть медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко наступила в результате асфиксии. Криминальных признаков обнаружено не было. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщили агентству «РИА Новости» в Высшем суде Андалусии.

«Пришел предварительный отчет результатов аутопсии, где говорится, что смерть произошла в результате повешения, по предварительным данным, без криминальных признаков», — сказали в суде.

Отмечается, что итоговый доклад о результатах вскрытия будет подготовлен примерно через месяц. Дело находится на рассмотрении следственного суда № 2 муниципалитета Сан-Роке.

Ранее 26 февраля сообщалось, что вдова Малашенко, журналистка Божена Рынска, не исключила возможную насильственную смерть своего мужа. Кроме того, она подчеркнула, что ее муж не оставил предсмертной записки.

64-летний Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании 25 февраля.

В 2018 году Малашенко начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой. Развод был оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на Рынской, однако раздел имущества продолжался. Рынска утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера.

На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак. В 1996 году он был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ. В 1992 году был политическим директором, затем гендиректором телекомпании «Останкино». Также является одним из основателей телекомпании НТВ.