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Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Вдова политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщила супруга Владимира Гусинского Елена.

По данным издания, Гусинские являются соседями Малашенко по виллам в испанском курортном городе Сотогранде.

Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании 25 февраля. Причины смерти 64-летнего политолога и медиаменеджера пока неясны. По некоторым данным, он покончил с собой.

Ранее Рынска писала в Facebook, что состояние ее мужа значительно ухудшилось за несколько месяцев до смерти из-за тяжелого бракоразводного процесса с первой женой Еленой. Журналистка утверждала, что бывшая супруга претендует на большую часть активов медиаменеджера.

Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ. В 1992 году был политическим директором, затем гендиректором телекомпании «Останкино». Также являлся одним из основателей телекомпании НТВ.

В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина. На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак.

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