Шакира предстанет перед испанским судом за уклонение от уплаты налогов

Известная певица Шакира предстанет по обвинению в уклонении от уплаты налогов перед испанским судом 12 июня. Об этом сообщило агентство Europa Press.

Иск прокуратуры касается шести эпизодов уклонения от уплаты налогов, в том числе налога на имущество и подоходного налога. Рассматривать его будет суд города Эсплугес-де-Льобрегат в провинции Барселона.

По мнению прокуратуры, певица скрыла около €14,5 млн, используя для этого 14 компаний в офшорных зонах, таких как Панама, Каймановы и Виргинские острова.

В период с 2010 по 2017 годы Шакира состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Официально пара заявила об этом только в 2011 году.

Вплоть до 2017 года певица большую часть времени проживала на территории Испании, однако на учет в налоговые органы страны встала только в 2015 году. Власти подозревают, что она уклонялась от налогов в течение четырех лет.

5 февраля стало известно, что футбольный тренер Жозе Моуринью согласился выплатить €2 млн испанским властям по делу о налоговом мошенничестве и тем самым избежал тюремного срока.