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Кировский биохимический завод заподозрили в неуплате налогов на 165 млн рублей

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Фото: Следственный комитет РФ
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В Кировской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов Кировским биохимическим заводом, говорится на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону в пятницу, 22 февраля.

Речь идет о сумме 165 млн рублей. По версии следователей, должностные лица из числа руководства завода умышленно уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость путем организации формального документооборота за период с 2013 по 2015 год.

«Налоговые декларации, содержащие недостоверные сведения, были направлены в налоговый орган», — говорится в сообщении СК.

Правоохранители 21 февраля провели в кабинетах руководства обыски. Дело возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

20 февраля сообщалось, что в Новосибирске задержали заместителя руководителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина. Его подозревают в хищении более 1,3 млрд рублей.

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