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Агутин пожаловался на Минкульт из-за звания народного артиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Певец и композитор Леонид Агутин остался недоволен тем, что получил к своему 50-летию Орден Дружбы вместо звания «Народный артист РФ». Об этом музыкант рассказал на церемонии вручения премии ZD Awards в Москве.

«Мне в прошлом году вручили Орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен», — приводит слова Агутина ТАСС.

По словам певца, он оценил оказанный почет, но признался, что рассчитывал на звание народного артиста. Музыкант считает, что попал под заявленный Минкультом курс на сокращение выдачи званий.

«Я под эту гребенку тоже попал, и запрос мой был отклонен», — добавил Агутин.

В начале февраля Агутин рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. По словам артиста, он постепенно теряет зрение.

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