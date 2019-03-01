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Смерть пассажирки на борту «Победы» обнаружили только после посадки

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Фото: Depositphotos
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Пассажирка скончалась на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Об этом сообщили в пятницу, 1 марта, в пресс-службе авиакомпании.

«Подтверждаем, что вчера, к сожалению, на рейсе Санкт-Петербург — Махачкала скончался пассажир, следующий с сопровождением», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Инцидент произошел накануне. Выяснилось, что женщина мертва, только после посадки в аэропорту Пулково, когда другие пассажиры покинули салон, сообщает НСН.

«После посадки в аэропорту Санкт-Петербурга стюардессы попытались разбудить женщину. Но, к сожалению, выяснилось, что она мертва», — цитирует представителя авиаперевозчика сайт kp.ru.

По информации источника в экстренных службах Дагестана, скончавшейся пассажирке был 41 год. Женщина страдала онкологическим заболеванием и была в Санкт-Петербурге на лечении.

26 февраля следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку в связи с инцидентом на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Махачкалы в Сургут, где бортпроводник выронил младенца.

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