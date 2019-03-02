Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание во Флориде

Легкомоторный самолет врезался в многоэтажное жилое здание в городе Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом сообщила пресс-служба местной пожарно-спасательной службы.

Как пишет газета Miami Herald, инцидент произошел в районе 12:00 по местному времени. Самолет врезался в здание между 16 и 17 этажами, после чего упал на террасу с бассейном. Пилот в результате крушения погиб.

Жильцы пострадавшего здания были эвакуированы. Личность погибшего пока не установлена. Национальный совет по безопасности на транспорте занимается расследованием происшествия.

28 февраля представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец сообщила, что следователи возбудили уголовно дело после гибели двух человек при падении легкомоторного самолета в Московской области.