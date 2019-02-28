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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

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Фото: vk.com/Коломна | Как есть
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Легкомоторный самолет упал в Московской области в четверг, 28 февраля, в результате погибли два человека.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на юго-западе Коломны в четверг, 28 февраля.

По предварительным данным, самолет упал на дачный участок в садовом товариществе «Отдых», разрушив угол дома. По информации «РИА Новости», погибшими оказались два человека, находившиеся на борту самолета. На месте происшествия при падении воздушного судна никто не пострадал.

Причина крушения выясняется.

24 февраля сообщалось, что крушение легкомоторного самолета привело к гибели двух человек в штате Массачусетс (США). Отмечается, что при падении самолет взорвался и загорелся.

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