Уголовное дело возбудили после падения самолета на дом в Коломне

Следователи возбудили уголовно дело после гибели двух человек при падении легкомоторного самолета в Московской области. Об этом ТАСС сообщил представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

Крушение легкомоторного самолета С-72 «Чайка» произошло 28 февраля в подмосковной Коломне, пишет «Федеральное агентство новостей». Воздушное судно рухнуло на дачный участок в садовом товариществе «Отдых», разрушив угол дома. В доме в этот момент никого не было, на земле никто не пострадал. В результате произошедшего погибли два человека, находившиеся на борту самолета.

Как сообщили агентству в пресс-службе подмосковного главка МЧС, спортивный самолет вылетел из расположенного неподалеку частного аэродрома Северка.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. На месте продолжает работу следственная группа совместно с представителями МЧС России и Росавиации. Причины падения самолета устанавливают.