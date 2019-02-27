Дрифтующий в Шереметьево самолет бизнес-класса попал на видео

Камера видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево запечатлела посадку самолета авиакомпании «Гольфстрим». Бизнес-джет не удержался на взлетно-посадочной полосе (ВПП), выехав за ее пределы, и в результате сломал шасси.

Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, самолет сильно занесло и он скользил по полосе боком, пытаясь удержаться. В итоге воздушное судно всё же съехало с ВПП и «зарылось» в снег.

Воздушное судно выполняло рейс Москва–Баку. На борту находились два пилота и три пассажира — граждане России, Белоруссии и Азербайджана. Пострадавших нет.

Ранее в феврале на горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции пассажирский самолет совершил жесткую посадку в сугроб. Инцидент попал на видео.