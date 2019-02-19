Шереметьево готово пускать пассажиров в самолет по смартфону

Аэропорт Шереметьево обладает необходимыми техническими средствами для обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе столичной воздушной гавани.

«Московский аэропорт Шереметьево технически готов, сейчас готовим план мероприятий в части организации процесса обслуживания пассажиров», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя аэропорта.

Согласно зарегистрированному 14 февраля приказу Минтранса, пассажиры российских аэропортов смогут использовать электронные посадочные талоны при онлайн-регистрации на рейсы. Так, при прохождении самостоятельной онлайн-регистрации пользователи будут получать электронный посадочный талон, который можно предъявить для прохода в стерильную зону аэропорта.

Приказ вступит в силу 25 февраля, через 10 дней с момента опубликования. Для внедрения такой практики аэропорты должны обладать информационными системами, включающими в себя электронную базу данных досмотра, и устройством для сканирования штрихкода. Тем не менее в аэропортах страны, как и раньше, можно будет самостоятельно распечатать или получить талон на бумажном носителе.

О намерении освободить граждан от необходимости распечатывать электронные билеты на самолет «Известиям» сообщили в Минтрансе еще в ноябре 2018 года. По словам экспертов, новшество отразится на времени посадки пассажиров и снизит затраты авиаперевозчиков.