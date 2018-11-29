Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны. Об этом «Известиям» рассказали в МВД, согласовавшем соответствующий приказ Минтранса.

Документ позволит устранить существующие в настоящее время пробелы в законе. В нем электронный посадочный талон приравнивается к распечатанному на бумаге. При этом у путешествующих проверяют штамп о прохождении досмотра на бумажном билете.

Аэропорты поддерживают инициативу. В некоторых из них уже установлены турникеты для обработки посадочных талонов в электронном виде.

По мнению экспертов, новшество отразится на времени посадки пассажиров и снизит затраты авиаперевозчиков.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Посадочный эталон: в России начнут пускать в самолет по смартфону