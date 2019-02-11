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У российских авиакомпаний хотят отобрать привилегии

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков. Таким образом, российские авиакомпании могут лишиться права на льготную стоимость аэропортовых услуг на международных рейсах, сообщил «Известиям» замглавы службы Александр Редько.

С инициативой о выравнивании тарифов выступила в 2018 году Ассоциация европейского бизнеса.

Сейчас обслуживание самолетов в аэропортах зарубежным авиакомпаниям обходится в три раза дороже, чем российским.

В ФАС отметили, что необходимость выравнивания ставок сборов есть. Однако делать это нужно «постепенно с учетом экономических реалий, не допуская резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании».

По словам президента «Utair» Павла Пермякова, повышение аэропортовых тарифов будет критично для авиакомпаний РФ, так как иногда эта статья затрат достигает 25%.

Эксперты полагают, что, если будет принято решение о повышении тарифов, это спровоцирует рост цен на билеты и, как следствие, снижение пассажиропотока за рубеж.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Общий сбор: у российских авиакомпаний хотят отобрать привилегии

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