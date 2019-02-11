Общий сбор: у российских авиакомпаний хотят отобрать привилегии

Российские авиакомпании могут лишиться права на льготную стоимость аэропортовых услуг на международных рейсах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков. Об этом «Известиям» сообщил замглавы службы Александр Редько. Сейчас обслуживание самолетов в аэропортах зарубежным авиакомпаниям обходится в три раза дороже, чем российским. На сколько будут повышены тарифы для отечественных перевозчиков, пока не решено. Если решение будет принято, это спровоцирует рост цен на билеты и, как следствие, снижение пассажиропотока за рубеж, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Нашли дискриминацию

ФАС поддержала инициативу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уравнять в 2019 году стоимость аэропортовых сборов для российских и иностранных авиакомпаний. Соответствующее письмо в декабре 2018-го АЕБ направила помимо ФАС в Минтранс и в крупные российские аэропорты — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Пулково (копия документа есть у «Известий»).

— ФАС поддерживает необходимость выравнивания ставок аэропортовых сборов для иностранных и российских компаний на международных маршрутах, — рассказал «Известиям» замглавы службы Александр Редько.

Он добавил, что делать это нужно «постепенно с учетом экономических реалий, не допуская резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании». Но механизм повышения ставок не пояснил. В Минтрансе от комментариев отказались.

аэропорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

По сути, у ФАС есть два варианта решения проблемы: постепенно подтянуть цену услуг для российских авиакомпаний до уровня международных или несколько снизить стоимость для зарубежных перевозчиков, одновременно подтянув тарифы для местных авиакомпаний. Есть еще третий вариант — снизить тарифы для иностранцев до уровня отечественных — но он маловероятен. В АЕБ поясняют, что аэропортовые услуги регулируются разными документами. Для иностранных компаний действует приказ Росавиации № 125 от 2000 года, для российских — Министерства транспорта № 241 от 2012 года. Аэропорты пользуются этим, чтобы устанавливать разные цены на одинаковые услуги. Кроме того, цены регулируются различными документами Федеральной службы по тарифам, функции которой с 2015 года выполняет ФАС.

Как отмечают в ассоциации, сегодня происходит «дискриминация иностранных перевозчиков».

Справка «Известий» Авиакомпании платят аэропортам за взлет-посадку, аэронавигацию, стоянку судов, таможенное обслуживание, заправку самолета, авиабезопасность, уборку салона, обслуживание пассажиров и прочие услуги. Среди них есть обязательные, например плата за взлет-посадку и пользование аэровокзальным комплексом. По оценкам ВШЭ, аэропортовое обслуживание в структуре расходов авиакомпаний в среднем составляет примерно 10–15%.

Президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков сказал «Известиям», что повышение аэропортовых тарифов критично для авиакомпаний, поскольку это большая статья затрат, которая в отдельных случаях достигает 25%. В «Аэрофлоте», S7, «Уральских авиалиниях» оперативно не ответили на запрос «Известий» о предложениях АЕБ, поддержанных ФАС. В Red Wings воздержались от комментариев.

В пользу иностранцев

По данным аэропорта Домодедово, сейчас сборы для иностранных авиакомпаний в России выше, чем для отечественных, в 3–3,5 раза.

— Разница обусловлена тем, что Федеральная служба по тарифам изначально установила различный уровень сборов для иностранных и российских перевозчиков с целью субсидирования отечественных авиакомпаний. Эта схема поддерживалась последующими решениями регулятора, — пояснили «Известиям» в Домодедово.

Представитель воздушной гавани добавил, что в настоящее время тарифы для российских перевозчиков значительно ниже аналогичных в европейских аэропортах.

При этом, по словам ведущего научного сотрудника института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федора Борисова, в европейских воздушных гаванях не делят авиакомпании на свои и чужие, для всех действуют одинаковые тарифы.

Повышение стоимости услуг аэропортов для российских авиакомпаний приведет к росту стоимости авиабилетов и, как следствие, снижению пассажиропотока, уверен эксперт.

билет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Управляющий партнер московского офиса консалтинговой компании Arthur D. Little Александр Ованесов возражает и отмечает, что «при формировании цены авиабилетов действуют более сложные механизмы, чем модель cost (затраты) плюс». Всё зависит от спроса на конкретном направлении, оптимизации финансовой модели и других факторов, также влияет управление парком самолетов, загрузка рейсов, маршрутная сеть, отмечает эксперт.

Иностранные перевозчики — единственные, кто останется в выигрыше от выравнивания тарифов, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

— Даже если будет принято решение снизить тарифы для иностранных перевозчиков, аэропорты компенсируют выпадающие доходы за счет роста стоимости услуг для всех своих клиентов. То есть для наших авиакомпаний, которые и так жалуются на убытки, цены могут значительно вырасти, — сказал «Известиям» эксперт.

В ноябре прошлого года заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров прогнозировал операционный убыток российских авиакомпаний по итогам 2018 года на уровне 37–39 млрд рублей.

Игра на повышение

В компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом Пулково) также предупреждают об отрицательных результатах выравнивания тарифов.

— Если речь идет о повышении тарифов для российских авиакомпаний до уровня иностранных, это будет иметь негативные последствия для отечественных перевозчиков и приведет к потере части трафика для аэропортов в РФ. Если же речь о снижении сборов для иностранных авиакомпаний до уровня российских, это негативно скажется на доходах аэропортов и инвестиционных возможностях операторов для развития инфраструктуры, — отметил представитель Пулково.

Он добавил, что потеря выпадающих доходов в таком случае должна быть компенсирована за счет мер регулирования. Речь, к примеру, об ослаблении ограничений в рамках межправсоглашений о воздушном сообщении (увеличение количества допущенных перевозчиков на маршрут и частоты полетов), облегчении визового режима для въезда иностранных граждан в Россию (электронные визы, 72-часовой безвизовый режим) и стимулировании конкуренции на рынке.

О недостаточности конкуренции говорит и управляющий партнер московского офиса консалтинговой компании Arthur D. Little Александр Ованесов.

— Например, «Аэрофлот» получает не только определенные преференции при распределении маршрутов, но и роялти (сбор с иностранных авиакомпаний. — «Известия») примерно в $600 млн ежегодно за пролет иностранных судов, то есть очень значительную господдержку, — сказал он.

самолет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На сегодняшний день «Аэрофлот» — единственный получатель роялти. Такая практика существует с 1970-х годов, когда «Аэрофлот» был единственной авиакомпанией в стране и о несправедливости распределения платежей речи не было. Несмотря на недовольство европейских авиакомпаний, а также других отечественных перевозчиков, такая система действует и сегодня. Большинство западных стран — участники Чикагского соглашения о принципах свободы воздушного пространства, которым запрещается взимать плату за пролет над своей территорией с других авиакомпаний.

Федор Борисов считает сегодняшнюю ценовую политику отечественных аэропортов оправданной.

— Говорить о равенстве участников рынка в условиях объявленных антироссийских санкций в принципе затруднительно, — пояснил «Известиям» эксперт ВШЭ. — Для российских компаний существуют ограничения на финансовых рынках, что так или иначе влияет, например, на стоимость владения парком воздушных судов.

Определенные различия в подходах к ценообразованию в период санкционного противостояния неизбежны — в противном случае уже наши компании будут оказываться в заведомо невыгодном положении, добавил он.