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Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево

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Фото: РЕН ТВ
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Самолет бизнес-класса компании «Гольфстрим» выкатился со взлетно-посадочной полосы при посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщают «Известия» во вторник, 26 февраля. 

Воздушное судно выполняло рейс Москва–Баку. После посадки бизнес-джет не удержался на полосе, выехав за ее пределы, и в результате сломал шасси.

На борту находились два пилота и три пассажира — граждане России, Белоруссии и Азербайджана. Пострадавших нет.

РЕН ТВ опубликовал первые фотографии с места ЧП. 

Ранее в феврале на горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции пассажирский самолет совершил жесткую посадку в сугроб. Инцидент попал на видео. 

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