Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево

Самолет бизнес-класса компании «Гольфстрим» выкатился со взлетно-посадочной полосы при посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщают «Известия» во вторник, 26 февраля.

Воздушное судно выполняло рейс Москва–Баку. После посадки бизнес-джет не удержался на полосе, выехав за ее пределы, и в результате сломал шасси.

На борту находились два пилота и три пассажира — граждане России, Белоруссии и Азербайджана. Пострадавших нет.

РЕН ТВ опубликовал первые фотографии с места ЧП.

Ранее в феврале на горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции пассажирский самолет совершил жесткую посадку в сугроб. Инцидент попал на видео.