Министр туризма Непала и еще пять человек погибли при крушении вертолета

В Непале в результате крушения вертолета погибли шесть человек, среди которых был министр культуры, туризма и гражданской авиации страны Рабиндра Адхикари. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает непальская газета Himalayan Times.

Адхикари и сопровождавшие его чиновники вылетели в гористый район Тапледжунг, чтобы посетить храм, после чего собирались отправиться в соседний район Панчтхар для инспекции нового аэропорта. Местные жители услышали звук взрыва, на место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы.

Предполагается, что на борту вертолета находился заместитель генерального директора Управления гражданской авиации Непала Бирендра Прасад Шрестха. Причины катастрофы пока не установлены.

24 февраля сообщалось, что крушение легкомоторного самолета привело к гибели двух человек в штате Массачусетс (США). Отмечается, что при падении самолет взорвался и загорелся. Предположительно речь идет о самолете Cessna 172.