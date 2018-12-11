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Меркель и Мэй обсудили дальнейшие действия вокруг Brexit

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели встречу длительностью более двух часов в Берлине. Он обсудили ситуацию вокруг Brexit и дальнейшие действия по ее разрешению. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter во вторник, 11 декабря.

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«Канцлер проводит переговоры с премьером по поводу дальнейших действий вокруг Brexit», — написал он. Также Зайберт напомнил, что дискуссия по данному вопросу состоится на саммите ЕС 13 декабря.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

10 декабря Bloomberg сообщил, что Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях Brexit на неопределенный срок. Отмечается, что в настоящем виде документ могу не получить поддержку депутатов. В связи с этим парламент Великобритании провел экстренные дебаты 11 декабря. Во время обсуждения депутата Ллойда Рассел-Мойла выгнали из зала заседаний, после того как он схватил церемониальный жезл — символ власти королевы.

11 декабря представитель Терезы Мэй сообщил, что голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года.

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