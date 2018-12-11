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Взбунтовавшегося британского депутата выгнали с дебатов по Brexit

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Фото: TASS/PA Images/Joel Goodman
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Депутата британского парламента Ллойда Рассел-Мойла выгнали из зала заседаний после того, как он схватил церемониальный жезл — символ власти королевы. Инцидент произошел во время дебатов по выходу королевства из состава Евросоюза.

Согласно традиции, жезл обязательно находится перед спикером во время заседаний в зале палаты общин.

Рассел-Мойл был недоволен переносом голосования по соглашению об условиях Brexit и в качестве протеста решил взять жезл. Из-за действий депутата спикеру палаты общин Джону Беркоу пришлось прервать свою речь.

Когда парламентарий взял жезл, в зале раздались осуждающие крики, присутствующие призывали лейбориста положить символ монарха на место. Жезл у депутата-лейбориста забрала сотрудница парламента, пишет агентство «РИА Новости».

«Сожалею, но согласно правилам — думаю, парламентарию известно о последствиях его действий — согласно правилам, я должен попросить парламентария покинуть зал заседаний до конца сегодняшнего дня слушаний», — заявил Беркоу.

Экстренные дебаты проходят в парламенте в связи с решением премьер-министра страны Терезы Мэй отложить голосование по соглашению об условиях Brexit на неопределенный срок — политик посчитала, что в настоящем виде документ не получит поддержку депутатов.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его.

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