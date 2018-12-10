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Тереза Мэй подтвердила отсрочку голосования по Brexit

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Фото: REUTERS/Parliament TV
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о переносе голосования по Brexit.

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«Очевидно, что, несмотря на широкую поддержку многих ключевых аспектов сделки, по одному вопросу — Северной Ирландии — по-прежнему остается серьезная обеспокоенность. Поэтому мы откладываем назначенное на завтра голосование», — цитирует Мэй Irish Independent в понедельник, 10 декабря.

Британский премьер отметила, что прислушивается к мнениям и пообещала сделать всё, чтобы решить оставшиеся проблемы в соглашении по Brexit.

Голосование в Палате общин об условиях Brexit должно было состоятся 11 декабря.

Вопрос ирландской границы оставался одним из сложнейших препятствий на пути выхода Великобритании из ЕС. Соединенное Королевство, в состав которой входит Северная Ирландия, покидает единый рынок и таможенную зону Европейского союза. Brexit означает ограничение перемещения людей и товаров между Великобританией и ЕС. Дублин выступает за отсутствие физической границы — таможенных постов и проверок, а также за сохранение зоны свободной торговли с Северной Ирландией.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник рассказало о планах Мэй отменить голосование из-за опасений, что многие члены парламента не поддержат соглашение по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева заявила 10 декабря, что Евросоюз не намерен пересматривать сделку по Brexit, Брюссель уже предложил Лондону лучшие условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего Британию ожидает переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство британцев одобрили его.

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