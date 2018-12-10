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Тереза Мэй отменила голосование по Brexit в британском парламенте

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Фото: REUTERS/Rebecca Naden
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях Brexit. Об этом 10 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Британский премьер опасается крупного поражения во время голосования, потому что многие члены парламента не поддерживают соглашение по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

По данным агентства, всё еще возможно, что кабинет министров убедит Мэй провести голосование во вторник, 11 декабря, как было запланировано. В настоящий момент ведется обсуждение этого вопроса. Ожидается, что правительство в ближайшее время сделает официальное заявление.

«Затягивание голосования по «сделке» лишь отсрочит неизбежное. Брюссель больше не пойдет на существенные уступки», — заявил один из парламентариев Филип Ли.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Для этого документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Голосование в Палате общин об условиях Brexit должно состоятся 11 декабря.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.

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