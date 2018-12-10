Суд ЕС подтвердил право Великобритании отказаться от Brexit

Великобритания имеет право отозвать уведомление о выходе из Евросоюза в одностороннем порядке. Соответствующее постановление принял суд ЕС.

В сообщении судебной инстанции отмечается, что отзыв уведомления должен быть принят в соответствии с конституцией Соединенного Королевства. Если Лондон решится на такой шаг, то страна сможет сохранить статус государства – члена ЕС, передает ТАСС.

Великобритания может отозвать уведомление до вступления в силу соглашения о выходе из ЕС либо до истечения двухлетнего срока после объявления о намерении выйти из союза.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Для этого документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза состоялся в июне 2016 года, и большинство подданных королевства одобрили его. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.