Reuters узнало о планах отложить голосование по сделке в рамках Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй может отложить запланированное на 11 декабря голосование в палате общин по уже согласованному правительством документу по условиям Brexit.

По данным агентства Reuters, Мэй объявит об отсрочке в воскресенье. Если парламент проголосует против, премьер в последний раз сможет потребовать от Брюсселя лучших для Лондона условий по выходу из Евросоюза.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Для этого документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза состоялся в июне 2016 года, и большинство подданных королевства одобрили его.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.