Британский кабмин призвал Мэй покинуть пост в случае провала сделки по Brexit

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предупредили ее о том, что ей придется покинуть свой пост в случае, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый не удастся согласовать. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Издание заявило, что в ближайшие дни кабмин премьер-министра попытается убедить Мэй добиться лучших условий соглашения по Brexit от Брюсселя. Голосование по утвержденному на саммите ЕС проекту документа пройдет 11 декабря. Если парламент проголосует против, а новых уступок добиться не получится, с высокой долей вероятности Тереза Мэй лишится своего поста.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Для этого документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза состоялся в июне 2016 года, и большинство подданных королевства одобрили его.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.