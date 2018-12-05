В МВФ предупредили Британию о «черном сценарии» после Brexit

Экономику Великобритании ждет «черный сценарий», если Лондон осуществит Brexit без заключения сделки. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард 5 декабря.

По ее словам, МВФ оценил экономическое состояние королевства и предложил британским властям три сценария: базовый, средний и «черный», пишет агентство «РИА Новости».

«Это было очень четким объяснением того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit», — заявила Лагард, отметив, что признаки негативного развития событий наблюдаются в Великобритании уже сейчас.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, однако переговоры между Лондоном и Брюсселем о сценарии Brexit ведутся до сих пор. Сам выход из состава ЕС должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период займет еще несколько месяцев.

11 декабря в британском парламенте состоится голосование о заключении сделки с Евросоюзом. Как заявлял глава Евросовета Дональд Туск , Лондон окажется перед выбором покинуть Евросоюз без соглашения («жесткий Brexit») или вовсе отказаться от Brexit, если на заседании соглашение не будет утверждено.