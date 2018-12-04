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Правительство Мэй потерпело поражение в парламенте

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Британское правительство во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй потерпело поражение в палате общин парламента за неделю до обсуждения вопроса о сделке Лондона с Брюсселем о Brexit. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС.

Члены нижней палаты парламента проголосовали за расследование вопроса о неуважении кабинета министров к законодательному органу. С таким предложением выступила оппозиционная Лейбористская партия совместно с еще пятью политическими силами. Их поддержали 311 депутатов. Против выступили 293 депутата.

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Сообщается, что ранее депутаты также отвергли поправку правительства, которая предусматривала затягивание расследование через передачу его в Комитет по привилегиям палаты общин.

Отмечается, что 11 декабря в парламенте должно состояться голосование о заключении сделки о Brexit с Евросоюзом.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза состоялся в июне 2016 года, и большинство подданных королевства одобрили его.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Для этого документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. Позже его можно будет продлить всего один раз.

30 ноября глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Лондон окажется перед выбором покинуть Евросоюз без соглашения («жесткий Brexit») или вовсе отказаться от Brexit, если британский парламент на заседании 11 декабря не одобрит утвержденное ЕС соглашение.

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