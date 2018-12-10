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В Еврокомиссии отвергли возможность пересмотра соглашения по Brexit

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Евросоюз не намерен пересматривать сделку по Brexit, Брюссель уже предложил Лондону лучшие условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

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Решение Европейского суда, по которому Великобритания может отменить процесс в одностороннем порядке, не меняет позиции Евросоюза, добавила она.

«Как сказал Юнкер, эта сделка лучшая и единственно возможная. Мы не будем заново ее обсуждать», — цитирует Андрееву 10 декабря «Интерфакс». Ранее в понедельник стало известно, что суд ЕС принял решение о том, что Лондон имеет право отозвать уведомление о выходе из Евросоюза в одностороннем порядке.

Отзыв уведомления должны принять в соответствии с конституцией Соединенного Королевства. Если Лондон решится на такой шаг, то страна сможет сохранить статус государства – члена ЕС.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Документ должны одобрить в Европарламенте и парламенте Великобритании.

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