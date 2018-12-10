В Еврокомиссии отвергли возможность пересмотра соглашения по Brexit

Евросоюз не намерен пересматривать сделку по Brexit, Брюссель уже предложил Лондону лучшие условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

Решение Европейского суда, по которому Великобритания может отменить процесс в одностороннем порядке, не меняет позиции Евросоюза, добавила она.

«Как сказал Юнкер, эта сделка лучшая и единственно возможная. Мы не будем заново ее обсуждать», — цитирует Андрееву 10 декабря «Интерфакс». Ранее в понедельник стало известно, что суд ЕС принял решение о том, что Лондон имеет право отозвать уведомление о выходе из Евросоюза в одностороннем порядке.

Отзыв уведомления должны принять в соответствии с конституцией Соединенного Королевства. Если Лондон решится на такой шаг, то страна сможет сохранить статус государства – члена ЕС.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Документ должны одобрить в Европарламенте и парламенте Великобритании.