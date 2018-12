Сыгравший Голлума актер записал пародию на Терезу Мэй

Британский актер Энди Серкис, сыгравший Голлума в трилогии «Властелин колец» по произведениям Джона Толкиена, снял пародию на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Видеоролик опубликован на YouTube и называется WE WANTS IT.

Видео длится почти три минуты, в нем Серкис в образе Мэй получает на подпись документы по Brexit. После этого голосом персонажа из «Властелина колец» «премьер» произносит фразу We wants it (нам это нужно. — Ред.), отмечает телеканал «360».

О выходе из Евросоюза в записи говорится как о «прелести», которой жители Великобритании намерены лишить премьера с помощью народного голосования.

«Мы в ужасном беспорядке, наш путь… Есть только один выход… Мы этого хотим. Нам это нужно!» — заявляет артист. Таким образом, он высказался в поддержку повторного голосования жителей страны о соглашении по Brexit.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Теперь документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Референдум по выходу Великобритании из ЕС прошел в июне 2016 года, в его поддержку выступили большинство жителей страны. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года.