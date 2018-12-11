Прямой эфир

Голосование британского парламента по Brexit состоится до 21 января

0
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года, сообщил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй в понедельник, 11 декабря. 

Продвижение по службе: переговорщику по Brexit прочат пост главы ЕК
Лидеры Евросоюза назовут кандидата в председатели Европейской комиссии 21 июня 2019 года

Он подчеркнул, что эта дата — крайний срок, передает The Sun. Ранее, в понедельник, сама Мэй заявила, что голосование должно состояться в течение шести недель. 

10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник рассказало о планах Мэй отменить голосование из-за опасений, что многие члены парламента не поддержат соглашение по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Позже глава британского правительства официально объявила о переносе голосования.

«Очевидно, что, несмотря на широкую поддержку многих ключевых аспектов сделки, по одному вопросу — Северной Ирландии — по-прежнему остается серьезная обеспокоенность. Поэтому мы откладываем назначенное на завтра голосование», — сообщила Мэй.

По данным The Sun, решение о переносе вызвало шквал критики со стороны членов парламента в адрес премьер-министра. Кроме того, сразу после сообщения об отсрочке голосования британский фунт стерлингов упал до 18-месячного минимума по отношению к доллару США, а президент Евросовета Дональд Туск сообщил что новых переговоров по поводу североирландской границы не будет.

Вопрос ирландской границы оставался одним из сложнейших препятствий на пути выхода Великобритании из ЕС. Соединенное Королевство, в состав которой входит Северная Ирландия, покидает единый рынок и таможенную зону Европейского союза. Brexit означает ограничение перемещения людей и товаров между Великобританией и ЕС. Дублин выступает за отсутствие физической границы — таможенных постов и проверок, а также за сохранение зоны свободной торговли с Северной Ирландией.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего Британию ожидает переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство британцев одобрили его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сыгравший Голлума актер записал пародию на Терезу Мэй
Тереза Мэй допустила отказ от Brexit

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017