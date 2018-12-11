Голосование британского парламента по Brexit состоится до 21 января

Голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года, сообщил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй в понедельник, 11 декабря.

Он подчеркнул, что эта дата — крайний срок, передает The Sun. Ранее, в понедельник, сама Мэй заявила, что голосование должно состояться в течение шести недель.

10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник рассказало о планах Мэй отменить голосование из-за опасений, что многие члены парламента не поддержат соглашение по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Позже глава британского правительства официально объявила о переносе голосования.

«Очевидно, что, несмотря на широкую поддержку многих ключевых аспектов сделки, по одному вопросу — Северной Ирландии — по-прежнему остается серьезная обеспокоенность. Поэтому мы откладываем назначенное на завтра голосование», — сообщила Мэй.

По данным The Sun, решение о переносе вызвало шквал критики со стороны членов парламента в адрес премьер-министра. Кроме того, сразу после сообщения об отсрочке голосования британский фунт стерлингов упал до 18-месячного минимума по отношению к доллару США, а президент Евросовета Дональд Туск сообщил что новых переговоров по поводу североирландской границы не будет.

Вопрос ирландской границы оставался одним из сложнейших препятствий на пути выхода Великобритании из ЕС. Соединенное Королевство, в состав которой входит Северная Ирландия, покидает единый рынок и таможенную зону Европейского союза. Brexit означает ограничение перемещения людей и товаров между Великобританией и ЕС. Дублин выступает за отсутствие физической границы — таможенных постов и проверок, а также за сохранение зоны свободной торговли с Северной Ирландией.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего Британию ожидает переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство британцев одобрили его.