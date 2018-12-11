Парламент Британии проведет срочные дебаты из-за переноса голосования по Brexit

Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты 11 декабря из-за решения премьер-министра страны Терезы Мэй отложить голосование по соглашению об условиях Brexit на неопределенный срок. Об этом заявил спикер палаты общин парламента Джон Беркоу.

Прошение о проведении прений подал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, отметив, что «решения парламента игнорируются».

Беркоу назвал данную тему заслуживающей трехчасовых дебатов, пишет ТАСС.

Голосование в парламенте по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода королевства из состава ЕС было намечено на вечер 11 декабря. Однако Мэй посчитала, что в настоящем виде документ не получит поддержку депутатов, и отложила голосование на неопределенный срок.

По мнению британского премьера, многие политические силы не согласятся с будущим статусом Северной Ирландии, который прописан в соглашении.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.