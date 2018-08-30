«Это были времена крайней жестокости»

Ровно сто лет назад, 30 августа 1918 года в Москве на заводе Михельсона на Владимира Ленина было совершено покушение. До сих пор некоторые историки сомневаются, что в вождя мирового пролетариата стреляла именно Фанни Каплан. Кем было подготовлено это покушение, изменилось бы что-то в истории нашей страны, окажись выстрел Каплан более метким, отчего «отравленная» пуля оказалась неядовитой и почему большевики сожгли тело анархистки Каплан? Об этом в интервью «Известиям» рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор Российского государственного гуманитарного института Александр Шубин.

— Александр Владленович, могла ли почти слепая Фанни Каплан попасть в Ленина?

— Каплан действительно была практически слепой на каторге, но после освобождения ей сделали операцию, которая улучшила ее зрение. Да, она была человеком с неважным зрением, но слепота — это легенда.

— Она в одиночку готовила это покушение?

— И по официальной версии начиная с 1922 года, и сейчас некоторые специалисты склоняются к тому, что покушение на Ленина готовила группа Григория Семенова и Людмилы Коноплевой, причем идея стрелять в Ленина пришла в голову именно Коноплевой. У Каплан тоже была идея, что Ленин, которого она ненавидела, должен быть убит. Так что естественно, что они стали сотрудничать.

Группа Семенова и Коноплевой — это эсеры-боевики. Боевой отряд был создан для диверсионной деятельности против советской власти. Эсеры находились в подполье, хотя группа была создана, когда партия была еще легальной. Партия эсеров поддержала восстание Комуча (Комитет членов Учредительного собрания), с которым шла война на Восточном фронте. В этой ситуации они не считали для себя предосудительным вести боевые действия против советской власти, но когда был поставлен вопрос о применении индивидуального террора против большевистских лидеров, ЦК партии эсеров эту идею не поддержал. Группа начала действовать самостоятельно.

Фанни_1 Фанни Каплан Фото: Общественное достояние

После ареста Семенов и Коноплева заявили, что переосмыслили прошлое, поняли правоту большевиков, и начали не просто давать показания, а публиковать разоблачительные тексты против эсеров. Семенов написал брошюру. Они давали очень развернутые показания на процессе эсеров в 1922 году и откровенно топили партию и ее центральный комитет, утверждая, что ЦК дал санкцию на их диверсионные акции и акции индивидуального террора. Все теракты, которые тогда происходили, они взяли на себя, признали не только покушение на Ленина, но и убийства Володарского, Урицкого. Но они не могли признать, что сами стреляли в Ленина, потому что этого бы им не простили, и подтверждали признание Каплан, которая, по их версии, действовала по указанию ЦК эсеров.

— Так кто всё же стрелял в Ленина?

— Мы можем считать достоверным, что была группа эсеров, действовавшая вопреки собственному центральному комитету, то есть группа авантюристов, которые решили, что нужно убрать Ленина, и с ними связалась Фанни Каплан. Могла ли группа доверить человеку с плохим зрением выполнение главного — стрельбы? Скорее всего, нет. Им было выгодно, что Каплан официально признали стрелявшей — это было их алиби. «Мы участвовали в организации покушения, но не стреляли».

Эта версия объясняет многие странности при задержании Каплан. Ее не поймали на месте преступления. Стефан Батулин, который ее задержал, писал, что, когда он выбежал с завода Михельсона, впереди бежали какие-то девицы. За ними погнались, а Батулин остановился у Серпуховской стрелки, огляделся и увидел женщину, которая вела себя странно. Он задержал ее. После обмена несколькими репликами она вдруг призналась, хотя никаких доказательств ее причастности к этому делу не было.

Мы знаем, что она причастна к группе. По всей видимости, Каплан выполняла какие-то задачи наблюдения или прикрытия и стояла поблизости.

Есть две почти равноправные точки зрения. Менее вероятная, что группа решила: раз есть такая женщина, пусть стреляет, а мы слегка поможем. Эта версия была официальной на процессе 1922 года.

Вторая версия: стреляла не Каплан, что объясняет, почему она была задержана за пределами завода. После выстрелов люди побежали, Батулин прибежал, а она там уже стоит. Мне кажется более вероятной версия, что стреляла не Каплан. Известно, что она была частью группы, потому что она беседовала с членом ЦК партии эсеров Борисом Донским, который, по его версии, отговаривал ее от покушения. На процессе члены группы настаивали на том, что не очень он ее и отговаривал. Каплан очень хотела быть русской Шарлоттой Корде (убийца Марата во время французской революции). Если ей не доверили стрелять из-за плохого зрения, то теперь она была задержана, это всё равно была та миссия, к которой она стремилась. Она не ценила свою жизнь, была готова пожертвовать собой. Каплан вполне могла признать себя стрелявшей, чтобы «прикрыть» товарищей, а она войдет в историю как стрелявшая в Ленина.

— Редакция «Известий» располагается в здании бывшего завода Михельсона. Где все-таки произошло покушение — во дворе завода или в сквере за его пределами, где стоит памятный камень?

— Камень стоит за пределами предприятия. Покушение было во дворе завода. Проводился следственный эксперимент, но свидетели сильно путались в показаниях. Выстрел, скорее всего, был сделан метров с четырех. Стрелял человек, с оружием хорошо знакомый. Правда, есть воспоминания, что Каплан упражнялась в стрельбе, несмотря на свое неважное зрение. Если стреляла Каплан, это была редкая удача. Впрочем, для Ленина тоже, потому что пуля прошла в миллиметре от шейной артерии и группы нервов, отвечающих за работу сердца.

Фанни_1 Картина Б. Владимировского, на которой изображено выступление В.И. Ленина перед рабочими завода Михельсона (ныне Электромеханический завод имени Владимира Ильича) Фото: ТАСС

— Никаких экспертиз не было?

— Был следственный эксперимент, на месте посмотрели, как это происходило, есть фотографии. Есть оружие, есть пули. С ними тоже были определенные противоречия, но скорее с точки зрения современного права. Уже в наши времена была назначена экспертиза, которая подтвердила, что пули выпущены из одного оружия. Версия, что стреляли из разных пистолетов, не подтвердилась.

— Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но, если бы это покушение оказалось успешным, мог бы измениться ход истории?

— История не просто терпит, а настаивает на сослагательном наклонении. Иначе она превращается в фаталистическую летопись. Я с удовольствием рассматриваю исторические альтернативы, только это нужно делать аккуратно.

То, что Ленин выпал из игры на некоторое время, а коммунистический режим продолжил эффективно бороться за выживание, показывает, что лидер к этому моменту уже выстроил организационную машину, которая могла работать без него, и достаточно успешно.

Система «военного коммунизма» приобрела определенную инерцию, Яков Свердлов сел в кресло председателя Совнаркома, Лев Троцкий руководил войсками, все были на своих местах. Это покушение показало свою бессмысленность, просто оно дало повод для красного террора, который, впрочем, уже давно готовились развязать. Когда Ленин вернулся к работе 16–17 сентября, нашел всё на своих местах. Он был еще достаточно слаб, но всё работало, и он уехал в Горки до конца октября.

Гибель Ленина была бы важным историческим фактом, но история развивалась бы примерно в том же направлении, в котором она и развивалась. Если что-то и можно было изменить, то в 1917 -м — начале 1918 года. Октябрьский переворот в той форме, в которой он состоялся, во многом обязан своим успехом Ленину. Хотя он состоялся не «по Ленину» — там были и другие точки зрения, получился политический компромисс. Идея однородного социалистического правительства была провалена Лениным, разгон Учредительного собрания и многие первичные импульсы, которые привели к Гражданской войне, частично исходили от Ленина, частично от ситуации в стране, от других лидеров, от противодействующих Ленину лидеров партии эсеров и других партий.

В этом очень сложном балансе личность играла определенную роль, но к августу 1918 года начался инерционный период, где Ленин был частью созданной им машины. От поломки этой важной детали машина не остановилась.

— Здоровье Ленина было подорвано именно после покушения Каплан?

— Ранение действительно повлияло на организм. Одна пуля раздробила ему плечо, а вторая застряла в шее вблизи артерии и нарушила кровообращение. В итоге это усилило атеросклероз, к которому Ленин был предрасположен. Пуля была удалена, но процесс уже начался, поэтому покушение сократило его жизнь. Когда Ленин заболел в 1922 году, симптоматика была уникальная, и врачи не разобрались сначала, чем он болен, упустили время. Основное заболевание Ленина — атеросклероз сосудов головного мозга или его аналог, а его лечили от сифилиса.

— Была ли пуля отравленной?

— На процессе 1922 года говорилось, что группа Семенова пыталась отравить пулю. Раздобыли экзотический яд кураре, сделали спилы на пуле и заполнили их этим ядом, но он никак себя не проявил. То ли яд был некачественный, то ли в канале пистолета разложился.

Когда Семенов саморазоблачился в 1922 году, он не говорил, что готовил эти пули. Когда стали разбираться с отравлением, боевики вспоминали, что Семенов как раз это всё и проделывал.

Фанни_1 Кадр из фильма «Ленин в 1918 году» Фото: кадр из фильма

Этот эпизод с противоречиями в показаниях говорит в пользу того, что группа активнейшим образом участвовала в подготовке покушения, потому что всплывали детали, невыгодные для Семенова. Это не что-то, написанное под диктовку чекистов, а вполне реальная история. Некоторые исследователи считают, что яд — выдумка. Но надрезы на пуле точно есть. А противоречия в показаниях в следственном деле для нас являются дополнительным доказательством того, что вся эта история с соучастием Семенова и Коноплевой — не просто фальсификация чекистов.

— Почему тело Каплан сожгли?

— Фанни Каплан расстреляли довольно быстро после ареста — 3 сентября 1918 года, что тоже порождает конспирологические версии. Почему так быстро, может, боялись, что она многое расскажет? Но она уже рассказала то, что интересовало следствие, они «раскрыли дело». А ведь в это время уже объявили красный террор, который не предполагал никаких доказательств, расследований, хватают — расстреливают. Получился бы парадокс: уже расстреляли многих, чья вина непонятно в чем заключается, а покушавшаяся на убийство Ленина всё еще жива. В условиях красного террора расстрел Каплан выглядит логично.

Красный террор в Петербурге начался сразу после покушения 30 августа, декрет приняли 5 сентября, а общее решение — 2 сентября. Каплан расстреляли после решения о красном терроре. Массовый красный террор начался после выстрела Каплан. Смертная казнь применялась и раньше, были кровавые акты произвола, царя расстреляли, но сам красный террор как политика начался 2–5 сентября 1918 года. Предлогом для него стали покушение на Ленина и убийство Урицкого.

Тело Каплан действительно сожгли в бочке. В заключении она находилась в Кремле, в этом нет ничего удивительного — такая практика тогда существовала. В Кремле Каплан расстреляли. Если тело похоронить на месте расстрела, могила станет местом поклонения для антисоветчиков. Вывезти и где-то похоронить было рискованно, потому что обстановка была нестабильной, всё равно нужно будет хоронить тайно, скрывать это место, вдруг кто-то увидит что-то. Решили, не торопясь, уничтожить тело полностью, чтобы не было никаких следов.

— Напоминает сожжение ведьм в Средневековье.

— Все-таки ведьм живыми сжигали, тут речь идет о кремации, а не о сожжении живьем. Но, конечно, это были времена крайней жестокости. Тела Николая II и его семьи тоже скрывали, уродовали до неузнаваемости. В этом были рациональные расчеты, а не как в Средневековье — магический ритуал. Большевики не хотели оставлять врагам мест памяти их героев. Каплан была героиней для тех, кто ненавидел Ленина. Начнут ходить в Кремль, венки возлагать. Не должно быть такого.

— Остались потомки, родственники Каплан? Она писала, что родители живут в Америке.

— О родственниках мне ничего не известно. Есть сложности с ее идентификацией, потому что по одному паспорту она Каплан, по другой версии Ройтблат. Связано это с ее арестом еще в 1906 году после взрыва. Она была террористкой-анархисткой в юности.

— Есть конспирологическая версия, что Каплан дожила до 30-х годов.

— Нет никаких веских оснований полагать, что это было именно так. Только рассказы зэков: кто-то кому-то говорил, что на какой-то пересылке видел Каплан. Внешность Каплан довольно типичная, перепутать несложно, тем более много лет спустя. Мало кто ее знал близко. Такие же мистические истории есть о Шляпникове. Это легко объяснимый психологический сюжет.

Фанни_1 Документы следствия Фото: архив ФСБ

— Кто принимал решение о расстреле Каплан? Влиял ли Ленин на это решение?

— Ленин не влиял. Ему не стали об этом сообщать, тем более что он был еще в тяжелом состоянии. Кровь накапливалась в легких. Лечить это не могли: организм либо справится, либо не справится. Организм справился.

Решение о расстреле оформлялось как решение ВЧК, а реально его приняли в аппарате ВЦИК, то есть оно было принято Свердловым. В тот момент все основные решения принимал Свердлов.

— Сама Каплан была яркой личностью? Или, не будь покушения, никто бы про нее никогда не узнал?

— Если бы не покушение, Каплан осталась бы в истории как участница революционного движения. Вела бы себя паинькой, может, и пенсию какую-нибудь получила. Вступила бы в Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, потому что она была признанным борцом с царским режимом, пострадавшей. Каплан — каторжанка, лично знакомая с Марией Спиридоновой, а это очень крупная фигура в политической жизни того времени.

Личностью она была неуравновешенной, но твердой в решениях. Донской характеризует ее как истеричку и сумасшедшую, правда, для него это косвенное алиби, потому что его версия, что он ее отговаривал от покушения. По всей видимости, Каплан была человеком с крайне повышенной эмоциональностью, даже определенной неадекватностью, но личностью достаточно цельной и по-своему яркой.

Безусловно, она была мужественным человеком, очень спокойно себя вела, когда понимала, что жить ей остается совсем немного. Но на допросах Каплан отказывалась сообщать детали самого покушения, что косвенно доказывает — она не знала этих деталей. Нормальный суд не должен был принять самооговор Каплан. Она не очень понимала, как стреляла, сколько выстрелов произвела. Спокойно обсуждала общие вопросы своей политической позиции.