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Сенатор Морозов предложил захоронить тело Ленина в Мавзолее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сенатор Олег Морозов предложил захоронить тело Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади. Из самого погребального сооружения при этом будет создан мемориал памяти и примирения.

«Я допускаю, что время захоронить тело Ленина, возможно, пришло. Но тогда лучше обойтись без референдума, а взять на себя ответственность за это решение», — заявил член Совета Федерации.

Любой результат референдума на эту тему «взорвет страну», уверен политик.

По его мнению, наиболее оптимальный выход — принять специальный федеральный закон о статусе Мавзолея. В этом мемориале сенатор предложил захоронить, кроме тела Ленина, «условные знамена противоборствующих сторон» гражданской войны 1918-1923 годов.

«Тогда и разрушать ничего не надо, и смысл в захоронении будет», — цитирует «РИА Новости» слова парламентария.

Как писал iz.ru, в 2017 году — в год столетия Октябрьской революции — активизировалось обсуждение возможного предания земле тела вождя революции. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал, что его партия не допустит захоронения Ленина. Официальный представитель Российской православной церкви предложил наложить мораторий на тему еще на 5–10 лет. 

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