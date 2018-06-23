Эксперты сравнили скорость iOS 12 и Android 8

Эксперты сравнили iPhone X с iOS 12 и Samsung Galaxy S9+ с Android 8, чтобы выяснить какая из операционных систем быстрее.

В начале июня Apple представила новую версию системы iOS 12, заявив, что теперь приложения iPhone будут запускаться примерно на 40% быстрее. Эксперт решил проверить соответствует ли это действительности.

Для эксперимента на обоих гаджетах были запущены одинаковые приложения. iPhone X справился со своей задачей на несколько секунд быстрее; Его время составило 2 минуты 15 секунд, против 2 минут 18 секунд у Samsung Galaxy S9+, сообщает портал «Актуальные новости».

На втором этапе исследований открытые приложения были запущено на смартфонах повторно. На этот раз быстрее справился девайс от Samsung. На поставленную задачу у него ушло всего 43 секунды, тогда как iPhone X потратил 1 минуту 13 секунд.

Несмотря на то, что у гаджета Apple 3 ГБ ОЗУ, а у Samsung Galaxy S9+ 6 ГБ ОЗУ, эксперт считает, что заявления американской компании об ускорении не более чем пустышка.