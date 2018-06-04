Apple представила новую систему iOS 12

Apple представила новую версию системы iOS 12, которая обладает улучшенной производительностью и несколькими новыми функциями. Презентация состоялась в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference). Трансляцию мероприятия можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

Пользователи получат функцию Screen Tim, которая позволит отслеживать время работы с устройствами системы.

Голосовой помощник Siri теперь будет работать в любых приложениях благодаря Siri Shortcuts, что позволит ускорить повседневные задачи.

Еще одно нововведение — сгенерированные пользователями Memoji, с помощью которых можно передавать эмоции.

Кроме того, теперь пользователи смогут создавать единые пространства дополненной реальности. Так, платформа ARKit 2 позволит совместно играть или работать над проектами. При этом друзья и близкие смогут наблюдать за процессом с любого другого устройства с системой iOS.

Компания Apple основана в 1976 году Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком.