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Apple представила новую систему iOS 12

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Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage
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Apple представила новую версию системы iOS 12, которая обладает улучшенной производительностью и несколькими новыми функциями. Презентация состоялась в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference). Трансляцию мероприятия можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

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Пользователи получат функцию Screen Tim, которая позволит отслеживать время работы с устройствами системы.

Голосовой помощник Siri теперь будет работать в любых приложениях благодаря Siri Shortcuts, что позволит ускорить повседневные задачи. 

Еще одно нововведение — сгенерированные пользователями Memoji, с помощью которых можно передавать эмоции.

Кроме того, теперь пользователи смогут создавать единые пространства дополненной реальности. Так, платформа ARKit 2 позволит совместно играть или работать над проектами. При этом друзья и близкие смогут наблюдать за процессом с любого другого устройства с системой iOS.

Компания Apple основана в 1976 году Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком.

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