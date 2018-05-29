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Apple вновь возглавила рейтинг онлайн-продаж смартфонов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пятую часть покупок смартфонов, совершенных в апреле российскими пользователями через интернет, составила продукция американской компании Apple. Корпорация вернула себе первое место в рейтинге после выхода на первую строчку китайской Xiaomi в марте, пишет газета «Ведомости».

При этом доля китайской фирмы за прошедший месяц сократилась на 4 п.п. и составила 16%. Она разделяет вторую строчку рейтинга вместе с Huawei и ее суббрендом Honor.

По данным издания, число смартфонов, проданных в России через интернет, составило 230 тыс. мобильных устройств. Это соответствует 13% от общего числа реализованных аппаратов в РФ — почти 1,8 млн смартфонов. На общем рынке лидирует южнокорейская Samsung (23,3% проданных устройств). За ней следует Huawei (17,4%), Apple (13,9%) и Xiaomi (8,7%).

Ранее американская судья Люси Кох изучила содержание внутренней документации Apple и обнаружила, что производитель был в курсе о хрупкости устройств iPhone 6 еще на этапе тестирования.

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