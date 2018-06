Владельцы iPhone X обнаружили новый недостаток гаджета от Apple

Пользователи iPhone X пожаловались на неудобное расположение кнопок на гаджете. Об этом сообщает портал New Inform.

По словам владельцев смартфонов iPhone X, гаджеты из-за неудобного расположения кнопок делают массу скриншотов, на удаление которых уходит много времени, передает телеканал «360».

I’m tired of apologizing for all the accidental screenshots of people’s snaps I’ve taken bc of the stupid screenshot function on iPhone X lmao