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Владельцы iPhone X обнаружили новый недостаток гаджета от Apple

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Пользователи iPhone X пожаловались на неудобное расположение кнопок на гаджете. Об этом сообщает портал New Inform.

По словам владельцев смартфонов iPhone X, гаджеты из-за неудобного расположения кнопок делают массу скриншотов, на удаление которых уходит много времени, передает телеканал «360».

Как напоминает Федеральное агентство новостей, компания Apple получает прибыль не только от реализации гаджетов. Компания также зарабатывает на продаже приложений через App Store. Согласно исследованию группы Morgan Stanley Research, пользователи «яблочных» устройств тратят на приложения в несколько раз больше, чем пользователи гаджетов на Android.

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