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Лолита не смогла засудить Apple и Google

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Мосгорсуд отказал певице Лолите Милявской в иске к компаниям Apple, Google и Deezer, в котором артистка требовала запретить размещение трех своих песен на музыкальных интернет-сервисах, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд отказал в иске Лолиты Милявской к Google, Apple и Deezer о защите исключительных прав на музыкальные произведения «На Титанике», «Чудо-чудное» и «Ты мое море», — отметили в суде. 

Сообщается, что ответчиков признали информационными посредниками. В суде представители Лолиты не сумели доказать факт нарушения исключительных прав певицы на свои песни, потому что после блокировки произведений 15 марта компании-ответчики удалили песни из своих сервисов.

Отмечается, что певица не выдвигала материальных требований в иске. В апреле Лолита рассказала в соцсетях историю, как на китайско-российской границе ее приняли за мужчину.

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