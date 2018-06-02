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Дуров поблагодарил Apple за обновление Telegram

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Telegram объявил о выходе обновления для телефонов на операционной системе iOS, и создатель мессенджера Павел Дуров в пятницу, 1 июня, поблагодарил Apple за это.

«Отличные новости — Apple только что успешно одобрила последнюю нашу версию Telegram для iOS, и мы смогли загрузить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в App Store», — цитирует Дурова ТАСС.

В новой версии пользователям станут доступны новые настройки приватности. В ней также исправлены некоторые ошибки iOS 11.4.

25 мая глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что создатели мессенджера Telegram руководствуются философией «пиратства» как в продвижении своего сервиса, так и в попытках обхода блокировок, которые вводит Роскомнадзор.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля. Причиной стало невыполнение администрацией мессенджера требования ФСБ о предоставлении ключей шифрования. По данным правоохранителей, с помощью Telegram в России и за рубежом координировались теракты.

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