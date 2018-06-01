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Эстонская фирма обвинила Дурова в плагиате

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Компания-разработчик финансовых технологий Cryptocean подала иск к основателю Telegram Павлу Дурову по обвинению в плагиате. В документе говорится, что команда мессенджера присвоила себе разработку программы, которую им показали на приватной встрече.

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Иск зарегистрировал Замоскворецкий суд Москвы.

По словам заявителей, в мае 2018 года Дуров анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного  Cryptocean. 

«Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации 1 февраля 2018 года, при этом автором продукта неправомерно указана «команда Телеграм» подконтрольная ответчику», — приводит часть иска «РИА Новости».

На разработку программы Cryptocean потратила порядка €800 тыс. При этом компания не требует денежной компенсации, а просит признать за ними авторские права и обязать Дурова «прекратить их нарушать».

Как отмечает агентство, компания подала иск лично к Павлу Дурову, поскольку именно он принимает решения. 

В январе стало известно, что Telegram планирует запустить блокчейн-платформу и криптовалюту, чтобы не зависеть от правительств и банков. На данные цели мессенджер хочет привлечь $500 млн на предварительном ICO.

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