Прямой эфир
Сюжет:

Дуров предупредил о сбоях Telegram по всему миру из-за действий Apple

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил пользователей о сбое в работе мессенджера по всему миру после требований Роскомнадзора удалить его из App Store. По словам бизнесмена, у пользователей в iOS 11.4 могут возникнуть проблемы с работой некоторых функций в Telegram, в частности с отображением стикеров.

Кроме этого, он выразил сожаление из-за того, что Apple не поддержал мессенджер в ситуации с его блокировкой на территории России и ограничил обновления приложения для всех пользователей.

«К сожалению, Apple не поддержала нас. Несмотря на то что Россия составляет всего 7% от пользовательской базы Telegram, Apple ограничивает обновления для всех пользователей приложения по всему миру с середины апреля», — написал Дуров в своем telegram-канале.

28 мая Роскомнадзор направил в Apple письмо с требованием удалить приложение Telegram из российской версии магазина App Store. Кроме того, надзорная служба попросила прекратить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера для российских пользователей.

Решение о блокировке Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы, веб-версию мессенджера и сайт внесли в реестр запрещенной информации. 16 апреля поступило решение об ограничении доступа. 17 апреля адвокаты мессенджера обжаловали решение в Мосгорсуде. Павел Дуров заявил, что готов тратить «миллионы долларов» на биткоин-гранты прокси-серверам, позволяющим пользоваться мессенджером в обход решения суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дуров предупредил о сбое в работе Telegram в Европе
Пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017