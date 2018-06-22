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Компания Apple уберет разъем для зарядки в iPhone

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Компания Apple планирует постепенно отказаться от всех разъемов и кнопок в iPhone. В том числе у смартфонов пропадет возможность подключения проводной зарядки. 

Как сообщает Bloomberg, пока компания не стала лишать телефон всех разъемов из-за того, что беспроводная зарядка не может полноценно заменить проводную. По данным издания, она заряжает устройство куда медленнее, а также ее наличие в комплекте серьезно поднимет цену девайса. 

Сейчас компания активно работает над этой проблемой, чтобы в ближайшем будущем представить телефон без единого разъема.

На презентации 12 сентября 2017 года компания Apple представила iPhone X. Это первый смартфон компании без кнопки на лицевой панели.

Тогда же появилась беспроводная зарядка. Устройство AirPower позволяет одновременно заряжать iPhone X, 8 или 8 Plus, Apple Watch Series 3 и наушники AirPods в специальном кейсе.

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